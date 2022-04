Tomori: “Sono felice qui. Ecco perché ho deciso di venire al Milan”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha spiegato la scelta di sposare la causa rossonera lo scorso anno. Queste le dichiarazioni

Arrivato in punta di piedi, Fikayo Tomori si è ben presto conquistato una maglia da titolare e non l'ha più lasciata. La dirigenza del Milan, dopo un impatto super, non ha potuto far altro che riscattarlo dal Chelsea sborsando 28 milioni di euro. Il difensore inglese, ai microfoni di 'Sport Mediaset', ha spiegato la sua scelta di sposare la causa rossonera. Queste le dichiarazioni.