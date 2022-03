Milan, Tomori esalta Pioli: “Non si stanca mai di insegnarci”

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Stefano Pioli

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Tomori ha parlato anche di Stefano Pioli, tecnico rossonero: "Ci sentiamo cresciuti, indubbiamente. In gran parte siamo quelli dell’anno scorso con esperienza in più, a livello personale e di squadra. Pioli non si stanca mai di insegnarci, ogni giorno impariamo e cresciamo. Lavoriamo sugli errori e abbiamo più consapevolezza delle nostre qualità. Siamo un grande gruppo, giochiamo da squadra, siamo forti in contropiede con gli esterni, abbiamo una buona fase difensiva. E corriamo ognuno per l’altro, con spirito di sacrificio. Siamo giovani, abbiamo energia, intensità ma anche identità". Intanto spunta un nome nuovo per la difesa rossonera.