Milan, Tomori: “E’ fantastico far parte di questa squadra” | News

Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero, ha parlato della sua emozione di far parte di un club importante come il Milan

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Four Four Two. Tomori ha parlato della sua emozione di essere in club così importante come quello rossonero: "Tutti sanno che il Milan era ed è tuttora un grande club con una storia altrettanto grande: ha vinto sette Champions League, che è il secondo record della competizione. Ora penso che ci sia una ricostruzione in corso: abbiamo una squadra giovane ma anche molti giocatori esperti che hanno vinto titoli e giocato in Champions League. È da un po' che il Milan era assente in questa competizione, quindi per noi tornare, e per me far parte della squadra, è fantastico. L'atmosfera è incredibile e tutti non vedono l'ora di mostrare cosa possiamo fare in questa stagione". Intanto ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto