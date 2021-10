Milan, Tiribocchi: “Il gruppo fa la differenza e poi c’è Pioli, il comandante”

Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato del Milan dopo la grande vittoria in rimonat contro l'Hellas Verona: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn', Simone Tiribocchi ha parlato del Milan dopo la vittoria contro il Verona. Queste le parole dell'ex attaccante. "Questo Milan ha fatto il record di punti per l’avvio in campionato, lo sottolineiamo perché secondo me è il gruppo che fa la differenza in questa squadra. È vero che mancavano tanti giocatori, ma chiunque entra poi sa quello che deve fare, fa la differenza e si mette a disposizione. Castillejo che sembrava partente oggi è stato tra i migliori in campo, quando entra ci mette il cuore. Il gruppo fa la differenza e poi c’è Pioli, che è il comandante". Le top news di oggi sul Milan: le condizioni di Rebic e le parole di un nuovo acquisto.