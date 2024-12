Se ancora non esiste, chiediamo ai rossoneri che s’inventino un adeguato titolo per onorarla, Anna, se permette: "Grazie. Intanto, mi permetta di esprimere soddisfazione per l’Ambrogino d’Oro concesso alla Fondazione Bagatti Valsecchi. L’avevamo costituita, nel 1974, mio padre e noi figli in pieno accordo, donandole il patrimonio di opere d’arte degli avi, salvato così dalla dispersione".

L'Ambrogino si conferisce a Sant'Ambroeus, 7 dicembre, quando pure ricorre la Prima della Scala. Ci andrà? "Vado sempre alla seconda rappresentazione, come gli inossidabili milanesi che continuano a pagarsi gli abbonamenti alle poltrone. La musica è una passione di famiglia: al pianoforte ricavato in una credenza rinascimentale, accanto a cui mi avete fotografata, io mi esercitavo. E nuovi concerti, ancora, in questa casa-museo si preparano per tanti graditi ospiti".