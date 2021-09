Milan, Thuram: “Giroud? E’ un grande. Ha fatto sempre bene”

Lilian Thuram, ex giocatore della Juventus, nell'intervista rilascia alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Olivier Giroud

L'ex giocatore Lilian Thuram ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Thuram, tra le tante cose, ha parlato anche di Olivier Giroud, attaccante del Milan che non ci sarà domani sera contro la Juventus. Ecco cosa ha detto: "È un grande. Ha fatto sempre bene. È un esempio. Theo Hernandez mi piace, lo conosco bene perché è stato con mio figlio in nazionale. Contro la Juve sarà una bella partita".