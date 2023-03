Milan, Thiaw: “Il Napoli sta facendo bene, ma la Champions è casa nostra”

Malick Thiaw , difensore del Milan , ha parlato dal ritiro della Germania dei rossoneri e delle prossime sfide di Champions contro il Napoli . Proprio in merito alla sfida contro i partenopei nella più importante competizione europea, il centrale teutonico ha ricordato come gli azzurri stiano disputando un ottimo campionato, ma la storia del Diavolo imponga di pensare in grande. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Malick Thiaw su Milan-Napoli

"Il Napoli sta facendo una grande stagione in campionato e anche in Champions League. Ma si spera che ora sia tutto. Siamo il Milan. Chi conosce la nostra tradizione, con sette titoli vinti in Champions League, sa che questa è più casa nostra".