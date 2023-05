Milan, Thiaw rivela: “Ibrahimovic? Più sei duro, più ti rispetta”

Malick Thiaw , difensore che il Milan ha prelevato per 7 milioni di euro bonus inclusi nell'estate di calciomercato 2022 dallo Schalke 04 , ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport Deutschland'. Ecco, dunque, le dichiarazioni del centrale tedesco classe 2001 .

Sul suo punto di riferimento nello spogliatoio rossonero : "Ismaël Bennacer. Sono arrivato in uno spogliatoio di campioni. Lui mi ha preso per mano, perché ero silenzioso e quindi simile a lui".

Sulla sua vita a Milano : "Se esco, cerco di andare in zona Duomo, il simbolo della città. Ma a dire il vero, spesso mi devono costringere a uscire di casa".

Sull'incontro in video-call con Paolo Maldini e Frederic Massara : "L'ho saputo poco prima dal mio agente. Ero agitato, ma Paolo è stato gentile e mi ha tranquillizzato. Mi aveva seguito da prima e quindi ero contento".

Sul suo arrivo a Milano : "Mi era venuto qualche dubbio, ma allo stesso tempo mi allenavo e lo staff mi parlava tantissimo, quindi credevano in me. Ho cercato di restare positivo".

Sul momento più bello della sua carriera al Milan : "Le partite contro Torino, Tottenham e Monza: li la gente si è accorta di me e ho ricevuto tanti complimenti. La prestazione contro Harry Kane era di un livello altissimo".

Sul posto in squadra da giocarsi partita dopo partita: "Ho imparato al Milan che devo mettermi alla prova in ogni singolo allenamento. Non basta giocare bene contro Harry Kane, ma poi devo fare bene anche contro Victor Oshimen".