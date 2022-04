Milan, senti Thiaw: “Ci sono stati colloqui, se n’è occupato il mio agente”

Malick Thiaw, giovane difensore dello Schalke 04, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo mancato trasferimento al Milan

E' stato corteggiato nel mercato di gennaio Malick Thiaw, giovane difensore in forza allo Schalke 04. Come ben si sa, il Milan non ha trovato l'accordo con il club tedesco per il trasferimento del classe 2001 che, dunque, ha continuato a giocare nella Zweite Bundesliga, campionato che corrisponde alla Serie B nostrana. Proprio Thiaw è stato intervistato da 'waz.de' e rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo mancato trasferimento al Milan. Questo il suo intervento: "Ci sono stati alcuni colloqui, se n'è occupato il mio agente. Dio ha un destino per ognuno di noi. Preferisco la promozione piuttosto che essere il giocatore più costoso della storia della Zweite Bundesliga. Ma ovviamente entrambe le cose sono possibili". Milan, le top news di oggi: esclusiva Mesbah, ultime su Botman.