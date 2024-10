Milan, Valentini: “Theo mi piace, ma a volte perde il controllo e delude”

L’opinionista Antonello Valentini ha condiviso le sue considerazioni su TMW Radio, sull'atteggiamento di Theo Hernandez in Fiorentina-Milan

Theo Hernandez sta diventando una questione complicata per il Milan ? Prima c'è stato l'incidente di Roma contro la Lazio , che ha coinvolto anche Leao . Poi alcune prestazioni deludenti , tra cui quella di Firenze , che ha portato a un’ espulsione e a una multa da parte della società. Riguardo a questo difficile periodo del difensore francese, l’opinionista Antonello Valentini ha condiviso le sue considerazioni su TMW Radio.

Le parole di Valentini

"Mi piace come giocatore, possiede forza fisica e abilità, ma c'è sempre qualcosa che sembra mancare. Da questo punto di vista, è una delusione. La responsabilità di indossare la fascia di capitano dovrebbe spingerlo a mantenere un comportamento coerente, eppure a volte perde il controllo, come è successo a Firenze. Tuttavia, io gli rinnoverei il contratto, perché ha un grande potenziale".