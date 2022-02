Milan, Theo Hernandez: “Leao giocatore incredibile, ma deve crescere”

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha parlato del suo collega di fascia sinistra Rafael Leao. Queste le dichiarazioni dopo il rinnovo

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha parlato del suo collega di fascia sinistra Rafael Leao. Queste le dichiarazioni dopo il rinnovo di contratto: "A me piace più attaccare che difendere. La mia idea, quando prendo palla, è quella di andare in porta... Poi se c'è qualcuno la passo (ride, ndr). La nostra fascia sinistra è devastante. Rafa è un giocatore incredibile, veloce e tecnico; ma è giovane, deve crescere ancora". Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo