Milan, Theo Hernandez: “Mi aspetto un’altra grande stagione”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Theo Hernandez, terzino sinistro rossonero, ha rilasciato nella giornata di ieri a Milan TV: “Come sto? Sto bene. Sono arrivato con tanta voglia di ricominciare, ci siamo riposati per alcuni giorni e ora ricominciamo il lavoro.E’ una bella sensazione, sono contento di rivedere i miei compagni, il mister e Maldini e non vedo l’ora che ricominci il campionato. Dopo tre settimane di riposo non è facile tornare, ma sinceramente siamo stati bene, e adesso continueremo a lavorare un po’ alla volta per arrivare nella miglior forma”.

“La scorsa è stata una bellissima stagione, in cui ho fatto tanti gol e fornito assist, e credo che questa stagione andrà bene, ma quello che dobbiamo fare adesso è continuare a lavorare. Spero che questa annata sia di livello pari o superiore – spiega Theo Hernandez -. Sì, è vero che sono molto felice. Sono felice con i miei compagni. Come ho detto, adesso iniziamo una nuova stagione e vogliamo stare il più in alto possibile, ed è quello che faremo. Sono molto felice che tutti i tifosi mi supportino, stiano con me e mi vogliano – conclude Theo Hernandez. Questa è la cosa più importante. Grazie mille ai tifosi per essere qui con noi ad appoggiarci e spero di ritrovarci presto tutti insieme a San Siro a festeggiare”.

