Passerini: “Se Theo e Leao vogliono rimanere al Milan devono dimostrarlo”

L'inizio di stagione del Milan di Fonseca non è affatto tranquillo, soprattutto per quanto riguarda l'atmosfera nello spogliatoio. Dopo l'ammutinamento durante il cooling break nella partita Lazio-Milan, si è aggiunta la controversia sui rigoristi nell'ultima partita di Firenze . Coloro che dovrebbero fungere da leader, come Leao e Theo , non stanno dando il giusto esempio. Il giornalista de Il Corriere della Sera Carlos Passerini ne ha parlato in diretta a Tutti Convocati su Radio 24.

Le parole di Passerini su Theo e Leao

"Questi sono i due asset capitali della squadra. Vorrei aggiungere un aspetto importante: se questi giocatori desiderano davvero restare al Milan, devono dimostrarlo. Lo affermo con fermezza. Sia Leao che Theo non stanno esprimendo il loro pieno potenziale, soprattutto considerando i loro stipendi elevati. Devono dimostrare di voler far parte di questa squadra. Alcuni comportamenti di Theo, come quello visto a Firenze, suscitano dubbi. Inoltre, essendo capitano, ha ricevuto due giornate di squalifica per quella sceneggiata finale, dopo una prestazione davvero deludente. Theo ha molto da recuperare se desidera riconquistare l'affetto dei tifosi del Milan; negli ultimi tempi ha fatto molto per non essere apprezzato".