Ex Milan, Donadoni: “Theo-Leao? Queste cose sono dei brutti segnali”

L'ex centrocampista del Milan definisce il caso come un "brutto segnale". I rossoneri non sono di certo in un buon momento, 2 punti in 3 partite e tante critiche. Questo comportamento da parte delle due 'stelle' si poteva e si doveva evitare. Il caso è stato comunque chiuso. Sia Fonseca, sia Theo, sia la società, hanno definito un esagerazione tutto quello che si è creato intorno. Ora il Milan deve rispondere sul campo. LEGGI ANCHE: Milan, Bennacer infortunato e si torna sul mercato? La rivelazione della Gazzetta >>>