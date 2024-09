Cannavaro: “Theo e Leao? Se ne parla troppo. Nel Milan c’è confusione”

In merito al caso Theo Hernandez-Rafael Leao, che durante Lazio-Milan di sabato, nel cooling break del secondo tempo subito dopo il loro ingresso in campo, non si sono avvicinati alla panchina ma sono rimasti distanti dal resto della squadra, l'ex difensore Fabio Cannavaro ha dichiarato quanto segue alla Gazzetta dello Sport: "Mi pare se ne parli troppo, nascondendo così i veri problemi. Erano appena entrati, non avevano sete. Se l’allenatore aveva bisogno di parlare con loro li avrebbe chiamati".