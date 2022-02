Milan, Theo Hernandez: “Fascia da capitano? Pensavo fosse uno scherzo”

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha parlato delle partite in cui ha avuto l'onore di indossare la fascia di capitano del Milan

Theo Hernandez ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026. In questa stagione il terzino rossonero ha avuto l'onore di indossare la fascia di capitano per 4 partite: contro il Genoa in Coppa Italia e contro Roma, Venezia e Spezia in Serie A. Ecco la sua reazione quando Stefano Pioli gli ha comunicato la notizia: "Il mister me l'aveva detto, ma io pensavo fosse uno scherzo. Era vero, spero di tenerla ancora per più tempo". Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo