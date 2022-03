Milan, Theo Hernandez: “Ero vicino al Bayer, poi Maldini ha ribaltato tutto”

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato dell'importanza di Paolo Maldini per la scelta del club rossonero. Le dichiarazioni

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato dell'importanza di Paolo Maldini per la scelta del club rossonero. Le dichiarazioni ai microfoni de 'L'Equipe': "Se ho firmato per il Milan è stato in gran parte grazie a lui. Ero molto vicino a firmare per il Bayer Leverkusen, ma ha ribaltato tutto. È venuto a trovarmi in vacanza a Ibiza. Abbiamo parlato di calcio, ho sentito subito che il Milan era il posto giusto. Mi ha detto molte cose buone sul mio gioco e sui miei progressi. Non c'è riferimento migliore per il mio ruolo e per il Milan".