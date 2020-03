Milan, Teotino: “Gestione ambigua non solo quest’anno, su Boban e Maldini…”

ULTIME NEWS MILAN – Da anni ormai il Milan sta vivendo anni difficili dal punto di vista tecnico e societario. In merito a questo tema ha detto la sua Gianfranco Teotino che, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, non le ha mandate a dire al duo Boban-Maldini: “E’ stata ambigua la gestione del Milan non solo in questa stagione ma anche in quella scorsa e dell’anno precedente. Sicuramente la coppia Boban–Maldini non ha funzionato”. Intanto ci sono novità riguardanti il futuro di Pepe Reina, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

