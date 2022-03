Milan, Tavelli: “Pioli teme un calo dopo un ottimo risultato. È già successo”

Il giornalista Fabio Tavelli ha parlato del Milan e di una possibile paura di Stefano Pioli: calo di rendimento dopo un ottimo risultato

Il giornalista Fabio Tavelli ha parlato del Milan e di una possibile paura di Stefano Pioli: calo di rendimento dopo un ottimo risultato. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Credo che Pioli tema moltissimo qualche calo di concentrazione dopo un ottimo risultato perché è già successo che il Milan lasciasse dei punti che sembravano già sicuri: in casa con lo Spezia, a Salerno e non solo. Credo che abbia voluto comunicare che cullarsi non va bene, ci si culla a fine campionato eventualmente".