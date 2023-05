Milan, Tardelli: “Pioli in prima fila davanti ai tifosi non mi è piaciuto”

Marco Tardelli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al comportamento del tecnico del Milan Stefano Pioli con i tifosi

Marco Tardelli , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione '90° Minuto', in onda sui canali 'Rai', soffermandosi sul comportamento del tecnico del Milan Stefano Pioli nel confronto con i tifosi. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Marco Tardelli su Stefano Pioli

"Personalmente la ritengo una sconfitta del calcio e dei calciatori, che hanno ancora lo scudetto dello scorso anno sul petto. Ho visto facce attonite, di ragazzi che erano lì ma non volevano esserci. L'allenatore non avrebbe dovuto permettere al mondo di vedere una scena del genere e Pioli in prima fila non mi è piaciuto. È stato un processo e alla fine c'è stato un applauso, che mi è sembrato abbastanza strano. Quello che invece è successo oggi è più positivo, è un'altra cosa, perché i giocatori non sono dovuti andare lì ma sono usciti tranquillamente. Mi ricorda il 2005 di Maldini, che reagì ad un tifoso che chiedeva le scuse dopo il ko di Istanbul. Dovevano fare così".