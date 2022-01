Milan, Stroppa: “Messias può fare molto di più. Maldini mi ha chiamato”

Giovanni Stroppa, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato anche di Junior Messias

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza e ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Stroppa ha parlato anche di Junior Messias, calciatore rossonero: "Non ha assolutamente espresso il suo potenziale. Sa fare molto di più a livello tecnico e atletico nonostante si sia già integrato bene e abbia segnato gol importanti. Prima di concludere un’operazione di mercato Maldini mi ha chiesto consigli".

Sulla Coppa Intercontinentale vinta con il Milan: "È il punto più alto della mia carriera. Io che segno a Tokyo all'Olimpia Asuncion nella finale di Coppa Intercontinentale. Far parte di quella squadra, eletta dall'Uefa la migliore di sempre, è un grande motivo di orgoglio. Lo sarebbe per chiunque, figuriamoci per me che ho vestito la maglia rossonera per la prima volta a nove anni".