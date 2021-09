Milan, Stroppa: “Messias? Ecco in cosa deve migliorare” | News

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato di Junior Messias, attaccante del Milan. Ecco in cosa deve migliorare

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Stroppa ha parlato a lungo di Junior Messias, attaccante del Milan: "Un difetto? Deve imparare a essere ancora più incisivo. Se dribbla come faceva a Crotone, se gioca come faceva a Crotone se si impone come a Crotone è fatta, è un giocatore da Milan. L'aspetto che fa la differenza sono sempre i gol per un giocatore come lui. Ed è quello che gli ho sempre detto".