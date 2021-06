Milan, Strasser: “Gol al Cagliari emozione che non passerà mai. Ibra campione”

Rodney Strasser, ex centrocampista del Milan, ha parlato del famoso gol segnato a Cagliari e non solo. Queste le dichiarazioni

Rodney Strasser, ex centrocampista rossonero, ha parlato del famoso gol segnato a Cagliari e non solo. Queste le dichiarazioni rilasciate sul canale Twitch ufficiale del Milan.

Sul gol al Cagliari: “Grazie a Dio e grazie a tutti, tutti i tifosi si ricordano di quel gol a Cagliari. È un’emozione che non passerà mai, quando penso al Milan penso a quel gol”.

Costa stai facendo ora? “Siamo in Coppa d’Africa con la Sierra Leona dopo 25 anni. Sono in albergo con la nazionale. Ora sono un free agent. Ultimamente ho giocato in Finlandia. Sto aspettando una nuova avventura, perché se voglio giocare la Coppa d’Africa devo trovare un club.

Hai più sentito Merkel? “Lo sento qualche volta, l’ho sentito qualche mese fa e gioca in Arabia Saudita”.

Su Ibra: “È un grande campione come sanno tutti. È diverso da come appare in TV, è una persona fantastica. Mi ricordo il giorno che mi ha preso con un calcio in testa, girava tutto (ride, ndr). Lui mi viene vicino e dice “Ora ti faccio diventare famoso, ora tutti mi chiederanno chi è questo ragazzo”. Fuori dal campo è stata una persona molto buona. Al Milan c’erano tanti campioni, erano come dei papà per noi giovani”

Sul suo primo giorno a Milanello: “Ero in Sierra Leone, guardavo i campioni e non ci credevo. Pensavo “Questo è Cafù, cazzo” (ride, ndr). Ero in Africa, poi il giorno dopo la mia vita è cambiata. Ho visto Cafù, Ronaldo, Costacurta. Mi sembrava di sognare”.

Sul Milan di quest'anno? "L'ho seguito, sono tifoso. Sono contento perché giocherà la Champions l'anno prossimo, speriamo che arrivi qualche rinforzo da Champions, però è un grande Milan. Siamo sulla strada giusta".