Milan, Stramaccioni: “Brahim Diaz ha delle qualità innegabili”

Andrea Stramaccioni, allenatore dell'Al Gharafa, ha parlato delle qualità del numero 10 del Milan Brahim Diaz. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Secondo me Brahim Diaz ha delle qualità innegabili ma per un motivo o per un altro non ha trovato la continuità che Pioli può volere da lui. Credo che abbia avuto una spinta da parte di Pioli, nel derby anche da un punto di vista della personalità dimostrata ha fatto bene".