Milan-Spezia, il rimpianto di Ricci: “Serviva più personalità e coraggio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Le dichiarazioni di Matteo Ricci dopo Milan-Spezia 3-0. Il calciatore bianconero ha commentato la sfida di San Siro ai microfoni del sito ufficiale del club ligure.

“L’avevamo preparato bene, usciamo con zero punti ma contro una squadra forte come il Milan e una di quelle che sta facendo più punti in questo momento, credevamo di poter fare qualcosa in più. Sono arrivati tre gol ma sappiamo che in questo momento ci dobbiamo conoscere, abbiamo un gruppo nuovo, abbiamo vogliamo di migliorarci, di seguire quello che ci dice l’allenatore e dobbiamo lavorare per migliorare”.

Sul lavoro di squadra: “Se è la strada giusta? Sì, secondo me sì. Dobbiamo migliorare in certe circostanze, con più coraggio e personalità potevamo fare qualcosa in più ma sapevamo di avere difficoltà essendo un gruppo nuovo, ma già contro la Fiorentina vogliamo tornare fare punti. Ora c’è la sosta possiamo lavorare di più con i nuovi, dobbiamo continuare a giocare senza aver paura e imporre il nostro gioco”.

