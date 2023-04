Milan, Shevchenko: “Il rigore di Manchester è il mio gol più importante”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' del derby contro l'Inter in semifinale di Champions League. Sheva fu un protagonista tanto nel 2003 quanto nel 2005, in occasione delle uniche due volte in cui le due squadre meneghine si sono incrociate in Champions. Interrogato sul suo gol più importante in carriera, l'ucraino ha dichiarato di essere particolarmente affezionato al rigore di Manchester. Di seguito le sue parole a riguardo.