Milan, Shevchenko: “Pallone d’Oro? Che emozione riceverlo a San Siro”

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan ha pubblicato una bella intervista di Andriy Shevchenko che parla esclusivamente del suo passato rossonero. Ecco le sue sensazioni dopo aver ricevuto il Pallone d’Oro: “Puntavo al Pallone d’Oro da molto tempo, ci ero andato vicino e alla fine me lo sono meritato. Mi avevano votato per quello che avevo fatto vedere in quella stagione, quindi è stato un anno speciale per me. E’ stato veramente emozionante, ma ancora di più quando la partita successiva in casa, dopo aver vinto il Pallone d’Oro, mi fu consegnato davanti ai tifosi a San Siro. Milano è molto speciale per me, la mia seconda casa, perciò gli otto anni che ho passato lì mi hanno avvicinato al popolo italiano. Porterò l’Italia sempre con me non solo per quello che ho vinto, ma in generale per il mio rapporto con gli italiani e i tifosi, soprattutto i tifosi del Milan”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

