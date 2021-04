Milan, Shevchenko: “Inzaghi è ossessionato dal calcio. A Manchester…”

Andrij Shevchenko, ct dell'Ucraina, nell'intervista rilasciata a "7" ha parlato di Inzaghi, suo ex compagno di squadra al Milan

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato una bellissima intervista a "7". Shevchenko ha parlato anche di Filippo Inzaghi, suo ex compagno di squadra in rossonero: "Inzaghi è ossessionato dal calcio. La mattina della finale di Manchester mi sveglio presto e alzo le tapparelle. Eravamo in un albergo che dava su un campo da golf. Mi affaccio e vedo una persona che corre da sola, mima i movimenti di attacco, si gira a vedere se un arbitro invisibile ha fischiato il fuorigioco, si incita, indica una porta immaginaria. Era Pippo". Intanto l'ex arbitro Luca Marelli, nella nostra intervista esclusiva, attacca l'arbitro Orsato.