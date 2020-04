Milan, Shevchenko: “All’inizio feci fatica, ma grazie a Zaccheroni…”

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un’intervista dell’ex bomber Andriy Shevchenko. Ecco le sue parole sugli inizi in rossonero: “All’inizio ho fatto fatica ad adattarmi. L’allenatore di allora, Alberto Zaccheroni, fu molto importante per iniziare la mia carriera al Milan. Era molto intelligente e un ottimo allenatore con cui avevo un grande rapporto. Mi ha introdotto nel calcio italiano in maniera perfetta, non ero sempre tra i titolari ma ho sempre giocato. Col tempo ho acquisito più sicurezza e una delle mie prestazioni migliori durante la mia fase iniziale in Italia è stata contro Lazio e Roma. Avevamo pareggiato 4-4 e io ho segnato un tripletta. Non potevo chiedere di più alla mia prima stagione”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

