Shevchenko: “Prima di certe partite si faceva fatica a prendere sonno”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' del derby contro l'Inter in semifinale di Champions League. Sheva fu un protagonista tanto nel 2003 quanto nel 2005, in occasione delle uniche due volte in cui le due squadre meneghine si sono incrociate in Champions. L'ucraino ha ricordato come prima di certe partite si facesse fatica a dormire per l'emozione, come già in precedenza aveva dichiarato il suo allenatore di allora Carlo Ancelotti. Di seguito le sue parole a riguardo.