Milan, Serginho: “Tonali non c’entra nulla con Pirlo. E’ il futuro”

L'ex esterno sinistro del Milan Serginho ha parlato delle qualità di Sandro Tonali. Il numero 8 somiglia ad Andrea Pirlo? Questa la risposta

Lui e Pirlo sono davvero simili? "Per me non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Andrea era un maestro nella gestione, gliela passavi in mezzo a tre avversari e ne usciva in eleganza come nulla fosse. Tonali è diverso, ma resta un fenomeno".