Milan, Serginho: “Mi piace vedere Theo Hernández. Ma è diverso da me”

Serginho , ex terzino sinistro del Milan , ha parlato di Theo Hernández , che occupa la sua medesima posizione in campo nella fila dei rossoneri di Stefano Pioli , ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco, dunque, cosa ha detto il 'Concorde' brasiliano sul laterale mancino francese.

"Theo cresce sempre anno dopo anno. M i piace vederlo giocare , è un terzino molto offensivo ed ha tutto per diventare il terzino sinistro più forte del mondo ", ha esordito Serginho, che ha indossato la maglia del Diavolo dal 1999 al 2008 , per un totale di 281 partite e 24 gol all'attivo.

"Lui ha caratteristiche diverse dalle mie - ha concluso, però, Serginho -: lui cerca sempre di andare in avanti palla al piede, mentre io scattavo sempre in profondità per arrivare sul fondo e crossare, mentre Theo va per tirare in porta".