Milan, Serginho: “Leao, Theo e Tomori giocatori per aprire un nuovo ciclo”

Serginho, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro del club: ecco le dichiarazioni del brasiliano

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Serginho ha parlato del Milan . Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore rossonero sul mercato: "Dipenderà dalla mentalità dei nuovi proprietari. Leao, Theo e Tomori sono giocatori che tutti vorrebbero. Se il Milan vuole aprire un ciclo non possono pensare di dare via questi giocatori che sono la colonna della squadra rossonera".

Sullo scudetto vinto, Serginho ha proseguito così: "Questo campionato è stato una grande sorpresa. Poche persone credevano che il Milan potesse vincere lo scudetto. Era una squadra in crescita, ma Inter e Juventus avevano giocatori più preparati e con più esperienza rispetto al Milan. I rossoneri si sono dimostrati una squadra vera. Maldini, Massara e Pioli hanno fatto un grande lavoro nello spogliatoio". Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato