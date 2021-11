Milan, Serginho: “Io e Theo Hernandez siamo diversi. Ecco le differenze”

L'ex esterno sinistro del Milan Serginho ha incoronato Theo Hernandez come il migliore nel suo ruolo. Somiglianze con lui? La risposta

Anni fa magari sì: Serginho? Sorride. "Siamo diversi. Lui ha le sue qualità e io le mie. Qualche idea in comune c'è, ma Theo ha tutt'altro stile: a me piaceva andare sul fondo e crossare, lui entra in area e tira. Si fa metri di campo palla al piede, a me piaceva essere lanciato da Andrea. In comune, però, abbiamo l'aggressività e l'indole offensiva".