Milan, Serena: “Conceicao ha esagerato in maniera incredibile”

Aldo Serena , ex attaccante della Serie A e oggi opinionista, ha parlato della lite tra Sergio Conceicao e Davide Calabria accaduta al termine di Milan-Parma. Serena è intervenuto in collegamento a Sky Sport 24 durante Calciomercato - L'Originale . Ecco il suo parere sull'accaduto. "Conceicao è stato scelto sul mercato perché ha quelle caratteristiche motivazionali, è duro e va nello scontro: al Milan c’è bisogno di prendere con le maniere forti ".

Milan, Serena: "Conceicao si è accorto di avere esagerato. Deve essere la base..."

Serena continua: "Domenica ha esagerato in maniera incredibile e se ne è accorto anche lui. Questa deve essere una base di partenza per rivedere i suoi comportamenti". Questo il parere dell'ex attaccante sull'accaduto. Sia Calabria che Conceicao, nel post partita, hanno chiarito quanto fosse accaduto. Nonostante questo sono comunque scoppiate le polemiche e le varie opinioni tra i social, addetti ai lavori, ex giocatori e opinionisti. Calabria non ci sarà contro la Dinamo Zagabria vista la squalifica.