Milan, Serafini: “Il club ha obiettivi precisi e un’ossatura importante”

Le parole di Luca Serafini sul Milan

"Bisogna mantenere la barra a dritta. La squadra ha un'ossatura importante, un allenatore lucido e una dirigenza sportiva capace ed entusiasta, anche se è stata costretta a ripartire da lontano. Il club ha obiettivi precisi e dichiarati da tempi. Io non difendo questo o attacco quell'altro: bisogna avere una visione di insieme generale per poter fare analisi. Oggi la realtà è questa, si può anche non accettarla, ma sarebbe miope far finta di niente".