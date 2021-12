Milan, senti Renato Sanches: “Se arrivasse un’offerta potrei partire” | News

Renato Sanches, centrocampista del Lille che interessa anche al Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro

Intervenuto ai microfoni de 'L'Equipe', Renato Sanches ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro. Queste le parole del centrocampista portoghese che interessa al Milan: "Chi è interessato a me? Forse Milan e Arsenal. Ho parlato con il mio agente. So quali club mi stanno chiamando e quali no, ma non posso dirlo. So di essere pronto. Se arrivasse un'offerta potrei partire".