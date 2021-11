Milan, Seedorf: “Spero che Kessie si renda conto di dove sta” | News

Clarence Seedorf, durante il pre partita di Milan-Porto, ha detto la sua sul futuro di Franck Kessié: ecco le parole dell'ex rossonero

Intervenuto ai microfoni di 'Amazon Prime Video' nel corso del pre partita di Milan-Porto, Clarence Seedorf ha parlato di Franck Kessié. Queste le parole dell'ex centrocampista rossonero. "Tanti sottovalutano dove si trovano per qualche milione in più o in meno. Devi fare la scelta legata alla carriera, i soldi arriveranno col tempo. Devi pensarci a tante volte prima di lasciare il Milan. Il Milan lo vedo in crescita, sono felicissimo di vedere un punto di riferimento come Maldini per far crescere tutti quanti con la mentalità giusta. Spero che Kessié si renda conto di dove sta e che decida in base alla carriera e non ai soldi".