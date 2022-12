Milan, Seedorf su Leao: “Se andasse via, ridurrebbe i margini di crescita”

In una lunga intervista l'ex centrocampista del Milan Clarence Seedorf ha parlato anche del portoghese Rafael Leao

Uno dei migliori centrocampisti che il Milan abbia conosciuto negli ultimi decenni è senza dubbio Clarence Seedorf . L'olandese ha vinto ovunque sia andato e ha sempre messo in mostra la propria classe, invidiatagli da tanti suoi colleghi. Lo stesso Seedorf è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport e tra i tanti temi toccati si è soffermato sulla questione del rinnovo con il Milan di Rafael Leao . Di seguito le sue parole alla Rosea. ( QUI L'INTERVISTA COMPLETA )

Milan, le parole di Clarence Seedorf su Rafael Leao

"Rafael al Mondiale ha giocato poco, sarà carico. Io sarei contento se continuasse con il Milan, sarebbe una scelta corretta. Deve ancora migliorare e, se andasse via, rischierebbe di ridurre i margini di crescita" - ha dichiarato Clarence Seedorf, che ha poi proseguito - "Sì, anche io mi aspettavo un'offerta dalla A e mi dispiace non averla ricevuta. Resto aperto, vorrei allenare ancora, ma non è certo un problema". Milan, il rinnovo di Giroud potrebbe tardare: la situazione.