Milan, Seedorf: “Ibra e Giroud? La loro esperienza compensa altre cose”

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell'esperienza di Ibrahimovic e Giroud. Ecco perché sarà utile

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell'esperienza di Ibrahimovic e Giroud e della corsa scudetto. Queste le dichiarazioni riportate da 'ItaSportPress': "Spero che il campionato possa essere competitivo. Faccio in bocca al lupo al Milan e alle italiane per la Champions. I rossoneri in attacco hanno tanta esperienza che compensa tante altre cose che i più giovani non possono avere. La gestione delle emozioni, delle partite che contano, gli allenamenti, la pressione, i momenti di difficoltà. Quando hai gente come Giroud e Ibra in campo copri anche un aspetto che altri non possono avere perché non hanno vissuto".