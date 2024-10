Gambaro: “Il Milan è strutturato per lottare ai vertici. Il problema…”

Intervistato a Radio Marte, Enzo Gambaro ha parlato del Milan e della corsa scudetto che comprende anche Napoli , Inter e Juventus : "Il Napoli non gioca le coppe europee, c’era già una squadra forte che aveva vinto due anni prima il campionato, c’è stato un mercato importante e soprattutto l’arrivo di Conte che è molto stimolante. potrà lavorare tutta la settimana con i suoi, e i nuovi innesti sono atleticamente molto forti restituendo al Napoli quella fisicità che in parte gli mancava. Questo vuol dire che il Napoli deve lottare per vincere lo scudetto fino alla fine: se non lo farà sarà un fallimento, inutile nascondersi. È stato costruito per questo".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "L'Inter è in difficoltà in fase difensiva e proprio nel reparto difensivo. Il Milan è strutturato per lottare per i vertici ma ci sono problemi di adattamento tattico e con qualche giocatore. La Juve è stata presa da Motta che era quasi ridotta a zero, con tanti problemi e tatticamente in difficoltà. Il mercato è stato importante ma soprattutto a centrocampo, che era il reparto da rinforzare maggiormente e quindi la vedo un gradino indietro, non credo sia attualmente da scudetto, perché non ha i ricambi adeguati pur avendo un allenatore molto bravo. Ha inoltre un solo centravanti perché pensavano di poter contare su Milik come vice Vlahovic".