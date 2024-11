Milan, Albertini parla dello scudetto: “Vedo altre squadre più solide”

Si può vincere lo scudetto? -

"Secondo me, per quello che ha fatto vedere fino ad ora, no, ma il cammino è ancora lungo. Vedo altre squadre più solide e attrezzate. E lo dico da milanista... Manca ancora tanto. Per me per vincere lo scudetto è fondamentale come vengono gestiti i momenti negativi. Un momento di flessione arriva per tutti durante il campionato, ecco bisogna vedere come viene gestito quel momento".