Milan, Sconcerti: “Brahim Diaz e Messias non all’altezza. Sullo scudetto…”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su chi vede favorito per la vittoria dello scudetto

Intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.com', Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su chi vede favorito per lo scudetto. Questo l'intervento del giornalista: "Il Milan è debole negli ultimi 30 metri. Diaz non è all'altezza, Messias nemmeno. Il Milan si appoggia a Leao, che è un fantastico mezzo giocatore. Lo dicono le cifre: ha segnato come Dybala, la metà di Simeone, e nessuno farebbe il cambio tra Leao e il Cholito. Il Milan ha bisogno di una guida, ma non ce l'ha. Ce l'aveva quando Ibra era in servizio. Ora c'è Tonali, bravissimo, ma è un sarto, non è un leader. E Leao non può essere leader. Non so come andrà a finire il campionato, ma in base alla classifica e al calendario, l'Inter mi sembra quella messa meglio".