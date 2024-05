Paolo Scaroni , presidente del Milan , intervenuto in Commissione Senato in occasione del panel “Prospettive di riforma del calcio italiano”, si è espresso a riguardo delle possibili iniziative favorevoli al mondo del calcio nel nostro Paese. Le sue dichiarazioni riprese da Calcio e Finanza.

Scaroni ha esordito dicendo: "Cose che voi senatori potete fare per noi e per il calcio italiano? Bisogna risolvere il problema delle scommesse. Non ha senso che il mondo scommetta sul calcio e noi non abbiamo nessun beneficio. È stato il parlamento italiano in passato che ci ha impedito di partecipare a questi ricavi e questo parlamento può cambiare questa politica dissennata".