Milan, nuovo stadio San Siro il piano A. Il punto della situazione da Scaroni

"Non voglio assolvere la politica del Comune di Milano. Sono passati sei anni e non è successo nulla, stiamo lavorando sullo stesso progetto che avevo presentato nel 2018. La gente mi diceva che volevo buttare giù lo stadio più bello del mondo. San Siro non è iconico, lo sono Milan e Inter. I tifosi vedono gli stadi moderni e vedono oggetti molto diversi da quelli che abbiamo in Italia. E' stato un processo anche dei milanesi, che si sono resi conto che San Siro è bellissimo, ma che ne serve uno nuovo. Il piano di San Donato era A e ora è diventato B da quando la sovraintendenza ha tolto il vincolo per la ristrutturazione del Meazza al fianco di un nuovo stadio. Ora inizia un processo di negoziazione: Inter e Milan devono comprare lo stadio, le aree intorno e tutti i permessi. Stiamo negoziando un contratto con il Comune di Milano che dovrà essere perfetto, stiamo lavorando per questo. Sono ottimista". LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: "Pensiamo solo a vincere. Stadio? Contrattiamo, sono ottimista"