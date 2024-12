Milan, Scaroni: “In Serie A nessuno investe come noi. Ai tifosi dico…”

Milan, la sostenibilità, gli investimenti e i giovani. Il punto di Scaroni. Ai tifosi...

"Sono arrivato al Milan nel 2017 come consigliere. La sostenibilità finanziaria è una non scelta è obbligatoria per vincere. Sennò la UEFA ti penalizza. Attraverso la sostenibilità siamo la società in Serie A che ha investito di più. Poi i risultati magari non si vedono. Attraverso Milan Futuro facciamo una grande scommessa sui giovani, che ci costa svariati milioni, ma è un investimento del quale siamo sicuri. Io sono fiducioso, siamo qui per vincere. Abbiano fede i tifosi, noi pensiamo solo a vincere le partite".