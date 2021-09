Milan, Scaroni: “Prontissimi per il nuovo stadio. Sul mercato…”

Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del nuovo stadio e della sessione di mercato appena conclusa. Ecco tutte le sue parole.

Si è da poco concluso il mercato, mentre non sembra vicina alla conclusione la questione nuovo stadio per il Milan, di cui ha parlato il presidente Paolo Scaroni. Ecco tutte le sue dichiarazioni ai microfoni del TG3: "Il Milan è stato molto attivo sul mercato: ha fatto tante cose per la soddisfazione degli appassionati e dei fan del Milan; tutto, però, avendo sempre in mente la sostenibilità economica. Abbiamo fatto molto mercato pensando sempre che i conti devono essere in ordine. Non c'è dubbio che la Serie A sia stata un po' in ritirata rispetto, per esempio, alla Premier League e quando leggo che i nostri appassionati scrivono che le squadre italiane s'impoveriscono e vendono i pezzi migliori e non comprano credo che abbiano un po' ragione".