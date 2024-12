Il presidente del Milan Paolo Scaroni, nel corso di un panel all'Atreju, ha parlato della legge anti-pirateria che è in vigore in Italia.

Per il presidente rossonero, la legge in vigore è la migliore, per quanto riguarda la pirateria, del nostro Paese, se non la migliore di tutta l'Europa. Ma, allo stesso tempo, dice che questo tipo di illegalità aumenta sempre di più e chiede ancor più interventi da parte delle autorità. Per Scaroni, quindi, è inutile avere la legge migliore se è inapplicata.