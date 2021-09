Milan, Scaroni: “Pioli ha creato una squadra vera, aggressiva e divertente”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha espresso il suo pensiero riguardo Stefano Pioli e il suo lavoro svolto fino ad oggi

Intervenuto ai microfoni di 'RaiRadio1', Paolo Scaroni ha parlato dei giovani e del lavoro di Stefano Pioli. Queste le parole del presidente del Milan nei confronti dell'allenatore rossonero. "Giovani? La strategia del nostro azionista è questa, così come della dirigenza e di Stefano Pioli. Il mister ha creato una squadra vera, che c'è sempre, aggressiva e divertente, forse proprio perché è giovane. La conferma di Pioli è un vantaggio che si vedrà alla lunga, la capacità di essere sempre squadra in campo è una caratteristica che stiamo dimostrando ed è merito del mister". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.