Milan, Scaroni: “Nuovo Stadio? La prima partita sarà nel 2028/2029”

Le parole di Paolo Scaroni sul Nuovo Stadio del Milan

"Da oltre quattro anni, abbiamo intrapreso un percorso per dotare il nostro Club di uno stadio fra i migliori al mondo, capace di accompagnarci verso un futuro vincente e sostenibile. A settembre abbiamo fatto un primo passo formale presentando al Comune di San Donato Milanese una proposta di Variante di PII per l'area denominata "San Francesco" e ora rimaniamo in attesa degli sviluppi. Vogliamo costruire lo stadio più bello del mondo e nei nostri piani la prima partita sarà all'inizio della stagione 2028-2029".